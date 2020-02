Dit is de dodelijke drug Fentanyl

Hoewel het een veelgebruikt medicijn is, kan Fentanyl al in kleine hoeveelheden fataal zijn voor de gebruiker. Ⓒ AFP

Amsterdam - Voor het eerst is in Nederland een grote partij aangetroffen van de levensgevaarlijke drug fentanyl. „Een uiterst zorgwekkende vondst”, zegt officier van justitie Neeltje Keeris van het landelijk parket. Want hoewel het een veelgebruikt medicijn is, kan fentanyl al in kleine hoeveelheden fataal zijn voor de gebruiker.