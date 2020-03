Corendon, Sunweb en Prijsvrij stoppen vakantiereizen

„Het is geen doen meer met alle vliegbeperkingen. Steeds meer toeristenlanden gaan vanwege het coronagevaar op slot. Daarom annuleren we tot eind maart al onze zonbestemmingen, waaronder Curaçao, Dubai en Bali en tot half april Turkije”, zegt topman Atilay Uslu tegenover De Telegraaf.

Het gaat volgens hem om 28.000 reizigers. „Die krijgen van ons een tegoedbon om op een ander moment alsnog op vakantie te gaan. Deze maatregel kost ons 20 miljoen euro, maar we hebben geen andere keus. De onzekerheid is te groot geworden. Het risico dat toeristen ergens stranden, is nu levensgroot. Dat willen we hun ook niet aandoen”, aldus Uslu.

Bovendien lopen de kosten van mogelijke quarantaines en het sturen van lege vliegtuigen om mensen op te halen, volgens hem snel op. „Dan kunnen we beter even helemaal pas op de plaats maken. Het is even niet anders.”

Het wachten is op een besluit van Spanje om toeristen op korte termijn te weren en de grenzen te sluiten om het virus onder controle te krijgen. Dat wordt nog deze zaterdag verwacht. Net als op Aruba, Bonaire en Curaçao zijn de Canarische Eilanden in de winter zeer populair onder Nederlanders.

Ook TUI beraadt zich op een totale vakantiestop. Vele tienduizenden Nederlanders kunnen daar komende tijd mee te maken krijgen. ANVR-voorman Frank Oostdam zei zaterdag ook al dat de situatie op deze manier niet langer houdbaar is.

Sunweb en Prijsvrij

De Sunweb Group annuleert eveneens alle vlieg- en wintersportvakanties met vertrek tot en met 31 maart. Alle reizen naar Turkije worden tot en met 17 april geannuleerd. Alle reizigers die nu nog op vakantie zijn, reizen vooralsnog zo mogelijk terug naar Nederland op hun reguliere vluchtdatum. Dit is niet het geval wanneer bestemmingen hun grenzen sluiten, zoals op dit moment bijvoorbeeld het geval is in Marokko. Samen met zowel lokale als internationale autoriteiten en wil Sunweb Group zijn klanten zo snel mogelijk weer op Nederlandse bodem krijgen.

Ook de reisorganisatie Prijsvrij laat per direct geen klanten meer te laten vertrekken. De maatregel geldt in elk geval eveneens tot 31 maart. De reisorganisaties benadrukken dat de klanten hun geld niet kwijt zijn, maar dat ze een tegoed-voucher krijgen.