Aanhoudingen bij komst Sint in Breda, intocht bleef elders rustig

De aangehouden mensen ageerden tegen betogers van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) die bij Park Valkenberg demonstreerden tegen de aanwezigheid van grijze pieten. De politie had de elf tegendemonstranten meermaals gevraagd te vertrekken, maar omdat ze hier geen gehoor aan gaven, werden ze opgepakt. „Ondanks de terechte aanhoudingen was een straf niet passend. Alleen één persoon heeft strafbaar gehandeld wegens het negeren van een bevel”, aldus de woordvoerder.

’Schijnoplossing’

KOZP voerde actie omdat de betogers grijze pieten toch nog racistisch vinden en spreekt van een schijnoplossing. De organisatie van het sinterklaasfeest in Breda houdt echter vast aan deze kleur om de pieten onherkenbaar te houden, liet een woordvoerder eerder weten. De betogers hadden bordjes bij zich met teksten als ’Racisme is geen kinderfeest’, ’Grijze piet is ook racisme’ en ’Kick out grijze piet’. KOZP-voorman Jerry Afriyie sprak de betogers toe en zei dat Breda „zich moet schamen.”

In Alkmaar was er een tijdens de sinterklaasintocht een protest van zwartgeschminkte pieten die zich juist uitspraken vóór Zwarte Piet. Onder hen waren ook leden van anti-islamgroepering Pegida. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de intocht goed verlopen en leidde het protest niet tot problemen.

Ook in veel andere plaatsen arriveerde Sinterklaas zaterdag. Veel steden hadden de intocht wel aangepast wegens corona. Zo waren er in Rotterdam en Scheveningen besloten evenementen waarvoor volwassenen een coronatoegangsbewijs nodig hadden. De intocht in deze steden is rustig verlopen. Sommige steden hadden de intocht wegens de coronamaatregelen afgelast, zoals Utrecht en Roermond.