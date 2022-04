LIVE | Verdachte moord waterpijpcafé in Paramaribo voor de rechter

PP Shisha Lounge. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In de rechtbank in Amsterdam is vrijdag de eerste inleidende zitting tegen een 36-jarige Nederlander die ervan wordt verdacht de 28-jarige Surinamer Roberto Kida te hebben neergeschoten in een bar in Paramaribo. De verdachte is aangeklaagd voor moord dan wel doodslag en vuurwapenbezit.