Verdachte van moord in Surinaamse shishalounge schoot uit ’zelfverdediging’

Dafnon van der M. schoot de 28-jarige Roberto Kida met enkele schoten in de borst dood. Dat gebeurde volgens hem uit zelfverdediging. Kida en een groep vrienden zouden in de shishalounge ruzie hebben gemaakt. Nadat hij de lounge verliet, kreeg Kida ook buiten ruzie met iemand.

Dafnon van der M. was volgens zijn advocaat in de PP ShiSha Lounge belast met het bewaren van de orde. De verdachte zegt dat hij de rolluiken van de bar sloot en probeerde Kida buiten de deur te houden. „Ik heb alles gedaan om te voorkomen dat het uit de hand liep, maar het kwam naar mij toe”, zei hij vrijdag tegen de rechtbank.

Roberto Kida gooide een vuilnisbak naar binnen, waarop Dafnon van der M. enkele waarschuwingsschoten zegt te hebben gelost voordat hij gericht schoot.

Emoties

Volgens zijn advocaat gelden er in Suriname heel andere, soepelere regels voor noodweer en noodweerexces. Dat laatste is het gebruik van te veel geweld als gevolg van heftige emoties. „Als iemand over je hek klimt en dat nóg een keer doet, dan mag je schieten volgens de Surinaamse wet. Dafnon van der M. heeft de pech dat zijn berechting in het verkeerde land plaatsvindt”, vond zijn advocaat.

Suriname heeft in 2018 Nederland gevraagd om de strafvervolging over te nemen. Dafnon van der M. bleek toen in Frankrijk vast te zitten in verband met een drugstransport. Hij werd tot vijf jaar veroordeeld en werd na het uitzitten van het grootste deel van zijn straf, overgeleverd aan Nederland.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie vervolgt hem voor moord of doodslag en het bezit van een vuurwapen. Het OM gelooft niet in Dafnon van der M.’s verweer.

Beruchte bar

De bar waar de moord werd gepleegd is de PP ShiSha Lounge in Paramaribo-Noord. In deze zaak werd in maart 2015 de bekende Amsterdamse crimineel Marchano Pocornie (37) vermoord. Pocornie was eerder aan een liquidatie ontsnapt in Amsterdam.