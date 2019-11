De handgranaat die in een vriezer in Roosendaal werd gevonden.

Roosendaal - Diliana Elvers-Gijzen uit Roosendaal deed maandagochtend een opmerkelijke vondst in de woning van een overleden man aan de Hoogstraat. Tijdens de ontruiming van het huis, waarvoor haar schoonmaakbedrijf was ingehuurd, trof zij vermoedelijk een handgranaat aan in de vriezer.