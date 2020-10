Feestjeugd doet burgemeester Liverpool gruwelen

Video’s op sociale media tonen hoe een plukje jongeren dansend, springend en zingend een politieauto omringen. Dat gebeurde op Concert Square, een plein in een uitgaansgebied van Liverpool, een dag voordat nieuwe maatregelen ingesteld werden en alle kroegen hun deuren sluiten.

De stad Liverpool is het enige gebied in Engeland dat in de hoogste alarmfase is ingeschaald, wat betekent dat horecagelegenheden hun deuren moeten sluiten. Ook sportscholen en casino’s gaan dicht.

De politie liet weten dat de menigte snel uit elkaar werd gedreven, maar burgemeester Joe Anderson tweette woensdag dat de beelden het imago van Liverpool beschadigen. „Onze zorg kraakt door zijn voegen, driehonderd opnames en dertig doden in een week. Deze beelden zijn beschamend.”