Vrouw (34) in ziekenhuis overleden na ernstig ongeval A9 bij Velsen-Zuid

De vrouw is in oktober in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden, een tijd na het ongeval. Een andere betrokkene bij het ongeluk is aangemerkt als verdachte in de zaak, het gaat om een 34-jarige man uit Sint-Pancras. Naar zijn rol bij het ongeval wordt nog altijd onderzoek verricht, laat de woordvoerder weten.

De hulpdiensten rukten op 29 september groots uit voor het ongeval, nabij de Wijkertunnel. Het slachtoffer raakte bekneld in haar auto en moest door de brandweer worden bevrijd. Daarna is ze met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht.