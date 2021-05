Alligators met tape over bek en ogen gevonden: ’Zo wreed’

De alligators bij Wekiva Island, Orlando werden met zwarte tape om zowel hun bek als over de ogen aangetroffen. De beesten bleken nog wel in leven te zijn. „Iemand tapet de bekken dicht. Iemand tapet de ogen”, zegt de radeloze Barbara Thornton tegen lokale media. Ze trof een van de gehavende dieren in haar achtertuin en schakelde natuurbeheerders in.

Het is niet de eerste keer dat een alligator zo gevonden wordt. De dader heeft vermoedelijk nog recent toegeslagen. „Ik heb geen idee wie dit doet”, aldus Jack. „Het is uitzonderlijk wreed. Het moet sadisme zijn of pure incompetentie zonder enige motivatie. Dit gedrag moet gecorrigeerd worden.”

Beloning

De familie heeft een beloning uitgereikt. Een dierenpark uit de regio voegde daar nog een geldbedrag aan toe. In totaal staat de beloning voor de gouden tip daarmee op 1.500 dollar.