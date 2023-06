Joran van der Sloot op weg naar vliegveld Lima voor overlevering aan VS

Op beelden op de Peruaanse TV is donderdag te zien hoe Van der Sloot vanuit de gevangenis in een politie-auto wordt gezet en in een beveiligd konvooi naar het vliegveld rijdt. Voor zijn eigen veiligheid draagt hij een kogelwerend vest.

Van der Sloot moet in Alabama terecht staan voor het afpersen van de nabestaanden van Natalee Holloway. Hij beweerde in 2010 te weten waar het lichaam van het in 2005 verdwenen meisje was gebleven en streek 25.000 dollar tipgeld op. Later bleek hij over de mogelijke vindplaats te hebben gelogen.

Van der Sloot zal op zijn vliegreis naar de VS worden bewaakt door Amerikaanse Marshalls en op het vliegveld van Alabama worden opgewacht door een hele meute Amerikaanse pers. De overlevering van de Nederlander is in de VS en in Peru groot nieuws. Wanneer het proces begint is nog onduidelijk.

Gisteren speelde zich een incident af in de gevangenis, toen Jorans vrouw Leidy en dochtertje Dushi afscheid wilden nemen maar geen toestemming kregen Van der Sloot te bezoeken. Joran werd toen zo kwaad dat hij zichzelf verwondde en naar het ziekenhuis moest worden vervoerd voor behandeling.