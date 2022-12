Politie achtervolgt man die in slaap is gevallen achter het stuur

Het incident vond woensdag plaats op de Duitse snelweg, op de A70 in de buurt van Bamberg. Daar maande de politie de bestuurder van een voertuig te stoppen, maar die reed zeker een kwartier lang door op de automatische piloot. De man was achter het stuur in slaap gevallen. Hij had een gewicht aan het stuur bevestigd, waardoor de Tesla ‘dacht’ dat hij zijn handen aan het stuur had. In Duitsland is dit verboden, want je moet te allen tijde beschikbaar zijn om het stuur over te nemen.

De auto reed met een constante snelheid van 110 kilometer per uur. Om de man (45) te wekken, toeterde de politie meerdere malen. Toen hij wakker werd, reed hij achter de politie aan voor een controle. Hij leek onder de invloed van drugs te zijn, aldus de politieverklaring waar TechAint over schrijft.

De politie onderzoekt of de man gevaarlijke rijgedrag ten laste kan worden gelegd. Tot die tijd is hij zijn rijbewijs kwijt.