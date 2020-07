Hoe een amateurvoetbalteam massaal steun ontlokte bij BN’ers

Ⓒ SCREENSHOT INSTAGRAM SPERO 10

ELST - De mannen van het tiende team van amateurclub Spero uit het Gelderse Elst zaten een tijd lang in zak en as. Voor het eerst zouden zij kampioen worden, maar het coronavirus gooide roet in het eten. „Vervolgens kwamen we op het idee om BN’ers ons moed in te laten spreken voor het volgend seizoen”, vertelt een van de initiatiefnemers Jasper Verhaar.