WHO geeft nieuw coronavirus een naam: Covid-19

Het virus stond tot dusver bekend als 2019-nCoV, en werd soms ook het Wuhan-virus genoemd. Dat is de stad in China waar het virus voor het eerst de kop opstak. De ’co’ in de nieuwe naam staat voor corona, de ’vi’ voor virus en de ’d’ voor disease, het Engelse woord voor ziekte.

Criteria

De naam moest voldoen aan een aantal criteria. De WHO zegt dat een omschrijving is gezocht die niet verwijst naar een geografische locatie, een dier, persoon of groep mensen en die ook makkelijk uit te spreken is.