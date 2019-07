57 doden bij gevangenisoproer in Brazilië

Een rel tussen rivaliserende bendes in het Regional Recovery Centre, heeft het leven geëist van meer dan 50 gevangenen. Ⓒ EPA

ALTAMIRA - Zeker 57 gedetineerden zijn om het leven gekomen bij onlusten in een gevangenis in de gemeente Altamira in de deelstaat Pará in het noorden van Brazilië. Dat hebben de autoriteiten maandag (plaatselijke tijd) gemeld. Het dodental stond eerder op 52. Zestien van de omgekomen gevangenen zijn onthoofd.