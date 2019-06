Bruinviskalfje aangespoeld op Ameland

Het diertje miste bij aankomst van het reddingsteam een oog en ook aan de zijkant en op de flanken hadden de vogels ingepikt. „Om de enorme lijdensweg voor het dier nog verder te besparen, is in overleg met Stichting SOS Dolfijn besloten het kalfje in te laten slapen”, laat reddingsteam Ameland weten. De dierenarts heeft het jong daarop in laten slapen.

Volgens het reddingsteam ging het om een premature bruinvis, dat wil zeggen dat het dier te vroeg ter wereld kwam. Het beestje was 60 centimeter lang en de navelstreng zat nog vast aan het buikje. „Een kalfje is bij geboorte normaal gesproken tussen de 65 en 75 centimeter”, zo stelt de dierenorganisatie.

Het dode kalfje zal voor onderzoek worden overgebracht naar de Universiteit van Utrecht.