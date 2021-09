Politie Kroatië staat voor raadsel: huilende gewonde vrouw op rots weet niet meer wie zij is

Een visser waarschuwde de politie toen hij de vrouw op de rots zag zitten en er zelf niet bij kon komen. „Het is heel vreemd dat ze überhaupt daar was. Het is een extreem ontoegankelijk deel van de baai, met vreselijk scherpe rotsen”, aldus een bewoner tegen de nieuwssite 24Sata.

Geen telefoon en papieren

De vrouw is 1.80 meter lang en heeft donkerblond haar. Ze droeg een roze zonnehoed, een gestreepte top en een donkere broek. De autoriteiten zijn er nog niet in geslaagd haar te identificeren. Bij haar vondst had de vrouw namelijk geen documenten of telefoon bij zich. De politie heeft nu foto’s vrijgegeven, in de hoop snel meer te weten te komen over de vrouw.