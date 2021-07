Volendammers pakken ’vaccinatie to go’

„Heb je hier ook Pfizer? Mooi, dan kan mijn moeder haar tweede prik hier halen.” Mona Keijzer is opgetogen over de keuze die de mobiele prikbus van de GGD in Volendam biedt: behalve het éénpriks-vaccin van Janssen, dus ook Pfizer. Mensen kunnen hier gewoon binnenlopen en zich staande laten prikken. „Een soort vaccinatie to go dus”, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) nadat hij zich door een GGD-medewerkers heeft laten bijpraten.

De mobiele prikbussen worden door alle GGD’s ingezet in dorpen en stadswijken waar de vaccinatiegraad lager ligt dan elders. In slecht gedekte gebieden kunnen weer uitbraken komen en heeft het virus meer kans te muteren, zo is de vrees. De GGD Zaanstreek- Waterland gaat in september de prikbussen ook de schoolpleinen van middelbare scholen en mbo’s op rijden om er jongeren die dat willen te vaccineren.

De Zaanse prikbus staat vier dagen per week in de Zaanse achterstandswijk Poelenburg, drie dagen in Volendam. Hier ligt de vaccinatiegraad onder 65-plussers onder de 80 procent en blijft daarmee achter op het vaccinatiepercentage onder ouderen in Nederland, dat rond de 92 ligt.

Eigenwijs

Hoe dat komt, kan Keijzer, zelf Volendamse, haar kabinetscollega wel uitleggen. „Volendammers zijn wat eigenwijs. Ze horen iets liever van een broer of buurvrouw.” Bovendien blijven ze graag in de buurt. „Ze staan hier liever een uur in de rij te kletsen met dorpsgenoten dan dat ze naar de prikhal in Purmerend rijden”, weet Marko Roenhorst van de GGD. In Volendam zijn lokale bekendheden ingezet voor de mond-tot-mondcampagne.

Hier houden de mensen van het dorp in de gaten of er geen anti-vaxers moeilijkheden maken, zegt Roenhorst. In Poelenburg moet de GGD vertrouwen op ingehuurde beveiliging. „In Purmerend moest ik onder politiebegeleiding naar mijn auto nadat op Facebook onze namen waren bekendgemaakt met de oproep ons in elkaar te slaan.”

Raarste bezwaren

Roenhorst hoort in zijn gesprekken met bewoners soms de ’raarste bezwaren’ tegen vaccineren. Vooral van vrouwen die bang zijn hun vruchtbaarheid te verliezen door het coronavaccin. „Ik zeg dan dat de vaccins goed zijn getest, dat er geen bewijzen voor zijn en dat de risico’s van corona als je zwanger bent veel groter zijn.” Over een ander veel gehoord zorgpunt, de effecten op lange termijn, zegt Roenhorst dat hij ook niet kan overzien wat of er over tien jaar gebeurt, maar dat hij wel weet dat je op korte termijn flink ziek kunt worden van corona en dat vaccins daartegen helpen .

Het argument zal hoe dan ook niet aankomen bij de vrienden van Julian Bleek (17). Onder een tentdak buiten voor de bus zit hij het kwartier wachttijd van zijn tweede Pfizer-prik te consumeren. Hij was twee weken terug op vakantie op Terschelling. „Al mijn vrienden kregen er corona. Ik niet, misschien omdat ik al een eerste prik had gehad.” Zijn vrienden staan sceptisch tegenover vaccineren en zullen zich door niks en niemand laten overtuigen, denkt hij. „Ze zeggen dat je niet weet of er troep in zit. Ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat.”