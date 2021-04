Dodelijk ongeluk in Mechelen door spekglad wegdek

Binnenland

Jongetje (10) door eigen vader aangereden in Hardinxveld-Giessendam

Een tienjarige jongen is woensdag in de Noordstraat in Hardinxveld-Giessendam aangereden door zijn eigen vader. Het ongeluk vond rond 8.30 uur plaats voor een basisschool, het kind was daar net afgezet.