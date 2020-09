Kaag: 1 miljoen noodhulp voor Griekenland

Waar de bijdrage precies wordt ingezet, wordt in overleg met de Griekse autoriteiten en op basis van informatie van hulporganisaties bepaald. „We zijn solidair met de vluchtelingen en migranten en met de Grieken. Het is vreselijk dat zovelen in het opvangkamp, waar de omstandigheden al zo dramatisch waren, zijn getroffen door de branden. Onze prioriteit is nu om menswaardige opvang te bieden”, laat Kaag weten.

Woensdagochtend zetten verschillende partijen het kabinet onder druk om asielzoekers uit het kamp naar Nederland te halen. PvdA-leider Asscher twitterde dat het kabinet ’in ieder geval 500 kinderen een veilig huis in Nederland’ moet bieden. Ook coalitiepartij CU wilde dat Nederland meer zou doen.

Al gauw werd duidelijk dat het halsoverkop hierheen halen van migranten uit Moria niet als optie werd gezien, al is het maar omdat in het kamp coronabesmettingen zijn geconstateerd.