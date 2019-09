Reus Bas ondersteboven door ere-rots

PONFERRADA - Dat was nog eens een origineel geschenk voor de jarige Bas van de Goor. Het Spaanse stadje Ponferrada deed de voormalig topvolleyballer, die woensdag 48 werd, een nieuw wandelpad op de route naar bedevaartsoord Santiago de Compostella cadeau. Senda da Bas is een eerbetoon aan de man met een missie op het gebied van de volksziekte diabetes. Niet alleen in Nederland, maar ook in Spanje.