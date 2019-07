Ook Hans kwam kijken bij de veilig. Ⓒ MENNO BAUSCH

Hilversum - Op zoek naar een partij brandweerhelmen of een noodhospitaaltje? Of meer behoefte aan authentiek brandweerrood busje mét zwaailichten? Het is uitverkoop op brandweer Oefencentrum Crailo in Hilversum waar het vandaag kijkdag is.