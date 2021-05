’Man uit Oss aangehouden voor doodrijden hardloper’

Buitenland

Fransman beschuldigd van spionage in Iran

Een Fransman die in mei 2020 werd gearresteerd in het noordoosten van Iran, moet terechtstaan wegens onder meer spionage. Daar kan eventueel de doodstraf op staan. Hij heeft volgens de aanklagers foto’s genomen in een zone waar dat streng verboden was. De beschuldigde Benjamin Brière is ook ten last...