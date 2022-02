Wind komt komende dagen tot bedaren LIVE | Einde waarschuwingen voor zware wind in hele land

Een grote boom is op een woning omgewaaid in Haarlem-Noord Ⓒ ANP / HH

DE BILT - Na zes stormdagen op rij - een record - wordt het weer wat kalmer in Nederland, al blijft het van tijd tot tijd nog wel stevig waaien. Het KNMI heeft code oranje voor het westen van het land even na 22.30 uur zondagavond beëindigd. Momenteel is in heel het land nog wel code geel van kracht vanwege zware windstoten.