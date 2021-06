Taghi op teentjes getrapt door rechter: ’U snoert mij de mond’

Taghi wilde donderdag aan het begin van de zitting daar graag iets over zeggen, maar de rechter stond dat niet toe. Hij wilde wachten tot alle geluids- en videoverbindingen geregeld waren. De vermeende topcrimineel was daar zo boos over, dat hij besloot helemaal niets meer te zeggen. „U heeft mij de mond gesnoerd dus ik zal niets meer zeggen. En dat zal het hele proces zo blijven.”

In het liquidatieproces zijn donderdag de dossiers besproken rond de moord en de daaraan voorafgaande poging tot moord op ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok (49). De moord was de climax van een maandenlange jacht. Kok wist dat Tahgi c.s. het op hem hadden gemunt. Eerder had hij geweigerd op zijn misdaadwebsite Vlinderscrime gepubliceerd materiaal over Taghi en diens handlanger Naoufal ’Noffel’ F. te verwijderen. Het duo heeft dit zelfs via een kort geding geprobeerd voor elkaar te krijgen.

Bom

Op 2 juli 2016 werd er op de Amsteldijk in Amsterdam een zware bom onder de auto van Kok ontdekt. Die kon tijdig onschadelijk gemaakt worden. Op 8 december 2016 mislukte een eerste poging Kok te liquideren: een schutter benaderde hem op straat in Amsterdam-Zuid van achteren om hem van zeer nabij neer te schieten, maar het wapen weigerde dienst. Kok heeft hier zo goed als zeker niets van gemerkt.

Later die avond werd Kok alsnog doodgeschoten op de parkeerplaats van een seksclub in Laren die hij had bezocht. Kok was op dat moment in gezelschap van een Schot, die hem mogelijk heeft gelokt. Diens vervolging is eind vorig jaar overgedragen aan Schotland, liet het Openbaar Ministerie donderdag weten. De schutter is vooralsnog onbekend gebleven. Taghi zou de opdracht voor de moord hebben gegeven.

Deze week werd bekend dat op een iPhone van kroongetuige Nabil B. een kort filmpje is gevonden met beeld van Martin Kok. Advocaten drongen aan op onderzoek dat moet uitwijzen of B. actieve betrokkenheid heeft gehad bij de moord op Kok. B. heeft als kroongetuige moeten opbiechten bij welke Marengozaken hij betrokken is. De zaak-Kok zit daar niet bij.

De volgende zitting in Marengo is op 10 juni. Dan wordt een moordpoging eind 2016 in Rotterdam besproken.

Het is intussen nog altijd onduidelijk wanneer verdachte Saïd R. aan Nederland wordt uitgeleverd. R. werd ruim een jaar geleden in Colombia gearresteerd. Tot zijn arrestatie februari vorig jaar in een voorstad van Medellín wist hij jarenlang uit handen van de politie te blijven. Afgelopen maart zei het Openbaar Ministerie nog dat het uitleveringsverzoek inmiddels bij de cassatiekamer van het hooggerechtshof in Colombia ligt. Maar wanneer de uitlevering plaats kan vinden, is ongewis. „Een datum is nog niet bekend, wij zijn ook in afwachting”, aldus een woordvoerder van het OM.

Justitie beschouwt de 49-jarige R. als de rechterhand van Ridouan Taghi. Ook Taghi was lang spoorloos; hij werd in december 2019 in Dubai opgepakt. Hij werd een paar dagen later al overgebracht naar Nederland.

Verslaggever Saskia Belleman was aanwezig in de rechtbank van Amsterdam. Lees hier haar liveverslag terug: