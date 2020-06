Minder dan 200 coronapatiënten nog in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten op de intensive care steeg iets, van 30 naar 32. Verpleegafdelingen behandelen nog 157 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 21 minder dan op zondag.

Op de intensive cares liggen 527 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn er 14 minder dan op zondag. In totaal liggen nu 559 mensen op een ic. Dat aantal schommelt al tijden rond de 600. Onder normale omstandigheden behandelen intensivecareafdelingen zo’n 900 mensen. „De reguliere zorg is nog niet op het oude peil”, concludeert Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het LCPS begon bijna drie maanden geleden, op 3 april, met het delen van cijfers over de drukte in de ziekenhuizen. De coronacrisis was toen op zijn hevigst. Alleen al op de ic’s lagen meer dan 1300 coronapatiënten. In de dagen erna steeg dat zelfs tot boven de 1400. Hoeveel coronapatiënten buiten de ic’s werden behandeld, meldde het LCPS toen nog niet.