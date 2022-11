Oorlogsschip meert aan naast vluchtelingenboot Amsterdam: ’Heel ongelukkige keuze’

Premium Binnenland

Directeur rederij over aanvaring Terschelling: ’Ergste wat wij in onze geschiedenis hebben meegemaakt'

„Dit is het ergste wat wij in onze geschiedenis hebben meegemaakt.” Dat zegt directeur Dirk Spoor van Rederij Doeksen over de dodelijke aanvaring van vrijdag. „Ons medeleven uiten we aan de nabestaanden.” Twee mensen kwamen om het leven en naar twee anderen, onder wie een kind (12), wordt nog gezoch...