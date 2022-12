Premium Het beste van De Telegraaf

VS zoeken nieuwe partners Coming to America: vijftig Afrikaanse leiders bijeen voor conferentie in Washington

Door Ruud Elmendorp Kopieer naar clipboard

De president van Djibouti, Ismail Guelleh, arriveert op een vliegveld bij Washington. Ⓒ ANP / AFP

WASHINGTON DC - Zo’n duizend vertegenwoordigers uit Afrika beginnen vandaag in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC aan een driedaagse conferentie over de verhouding tussen de Verenigde Staten en Afrika. De belangen in deze ’Coming to America’ zijn groots. De Amerikanen zoeken nieuwe partners als tegenwicht voor China en Rusland en Afrika wil eens wat anders dan beleerd worden over vrede en democratie.