Schijnwerpers op tripmiddel na drama Heemskerk: ’hippiedrug’ lsd is helemaal terug

Een stripje lsd.

AMSTERDAM - Door een drama in Heemskerk, waarbij een jonge twintiger door een van zijn beste vrienden werd doodgestoken tijdens een compleet uit de hand gelopen ’lsd-feestje’, staan de schijnwerpers weer vol gericht op de psychedelische drug. Lsd leek door de opkomst van veel nieuwe, moderne verdovende middelen verdwenen. Maar niets is minder waar. Het tripmiddel kent een ware wederopstanding in ons land – en was eigenlijk nooit echt weg.