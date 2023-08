Eiffeltoren weer open na ontruiming

Alle drie de verdiepingen van de Eiffeltoren, waaronder het restaurant, werden ontruimd, evenals het voorplein. „Dat is een gebruikelijke procedure in dit soort situaties, die echter zeldzaam zijn”, zei een woordvoerder van de exploitatiemaatschappij SETE.

De ontruiming begon rond het middaguur. Iets na 13.30 uur waren alle bezoekers geëvacueerd. Een paar uur later mochten de liefhebbers het plein weer op en de toren in. Het is nog onduidelijk van wie het valse alarm afkomstig is.

De Eiffeltoren is een van de belangrijkste toeristische attracties van Frankrijk. Vorig jaar trok het monument 6,2 miljoen bezoekers.