Bloomberg geeft record uit aan radio- en televisiespotjes

Bloomberg heeft nu al meer uitgegeven dan de voormalige president Barack Obama tijdens zijn hele herverkiezingscampagne in 2012. Die had met 338,3 miljoen dollar het record in handen.

Ook aan onlineadvertenties geeft Bloomberg genoeg uit. Afgelopen week heeft hij 14,5 miljoen aan advertenties uitgegeven op Facebook en Google. Dat is meer dan het tienvoudige van wat zijn Democratische tegenstanders bij elkaar betaalden aan webadvertenties.

De andere Democratische kandidaten uitten eerder deze week kritiek op het exorbitante uitgavenpatroon van Bloomberg, die de campagne uit eigen zak betaalt. Ze vinden dat hij de verkiezing probeert te „kopen.”