Kabinet ziet verlaging btw niet zitten: te ingewikkeld

De Duitse regering besloot onlangs om het hoge btw-tarief te verlagen van 19 tot 16 procent en speciaal voor groente en fruit maar 5 in plaats van 7 procent btw te vragen. En België verlaagde onlangs de btw-tarieven in de horeca.

Tweede Kamerlid Van Kooten-Arissen (Partij voor de Toekomst) vroeg aan staatssecretaris Vijlbrief of hij het zag zitten om in Nederland iets soortgelijks te doen. Ook omdat ondernemers aan de Duitse en Belgische grens door de lagere belasting in de buurlanden bang waren om klandizie te verliezen.

Geen gehoor

Vijlbrief zei de afgelopen weken daarover na te denken, maar zegt nu toch nee tegen een tijdelijke btw-verlaging. Hij noemt het een ’ongerichte’ maatregel. Ten eerste omdat het nog onduidelijk is of winkels de btw-verlaging ook wel vertalen naar lagere prijzen. En ten tweede omdat het niet zou helpen voor ondernemers in de grensstreek. Of die daadwerkelijk lijden onder de lagere tarieven over de grens, valt volgens de staatssecretaris overigens te betwijfelen. De effecten zijn volgens hem ’beperkt’.

Dat de staatssecretaris de btw-tarieven niet wil verlagen heeft ook nog een andere reden, de systemen van de fiscus kunnen dat niet aan: „De introductie van een nieuw, nog niet bestaand tarief is op korte termijn it-technisch niet mogelijk voor de Belastingdienst.” Ook voor de ondernemers zelf zou de aanpassing volgens Vijlbrief een hoop administratieve rompslomp betekenen.