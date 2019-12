Brand verwoest historische molen in Bovenkarspel

De molen was niet meer te redden. Ⓒ Inter Visual Studio / Daniëlle Rood

BOVENKARSPEL - Een brand heeft Oudjaarsavond een historische molen in Bovenkarspel (Noord-Holland) verwoest. Over de oorzaak van de brand in molen Ceres aan de Broekerhavenweg is volgens de brandweer nog niets bekend.