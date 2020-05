Trump vreest voor ’verschrikkelijk aantal’ coronadoden VS

Een eerdere persconferentie van Trump deze week. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn verwachtingen over het aantal mensen dat in de VS sterft aan de gevolgen van het coronavirus fors naar boven bijgesteld. Tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis zei hij te hopen dat het aantal doden onder de 100.000 blijft. Maandag sprak hij nog over een maximum van 60.000 tot 70.000.