Mysterie rond oorsprong coronavirus in Italië

Veel Italianen lopen nu ook rond met een mondkapje. Ⓒ REUTERS

MILAAN - Kantoren blijven maandag dicht, café en restaurants zijn nu al gesloten, en supermarkten raken leeg. De modeshow van Armani vindt zonder publiek plaats, het wereldberoemde carnaval in Venetië is afgelast en wedstrijden in de Serie A worden niet gespeeld. De snelle stijging van het aantal coronabesmettingen raakt Italiaanse regio’s hard. Ondertussen vraagt men zich af: wie is de mysterieuze bron van het coronavirus in dit gebied?