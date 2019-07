Koppel krijgt autopech in Canada en wordt verminkt teruggevonden

De lichamen waren er vreselijk aan toe, zo blijkt uit een verklaring van de broer van Chynna. Hij vertelt dat het drie dagen duurde voordat de lichamen geïdentificeerd konden worden. Pas toen de autoriteiten het paspoort van de jonge vrouw vonden, werd het duidelijk dat het om het vermiste koppel ging. Tijdens de begrafenis mocht de kist bovendien niet open blijven, omdat dit ’te shockerend’ zou zijn.

Uitgestrekt gebied

Volgens Het Nieuwsblad geeft de lokale politie nog altijd weinig details vrij over de zaak. Lokale media zijn ervan overtuigd dat het om een dubbele moord gaat. Inmiddels krijgt de lokale politie hulp van Australische collega’s. Een exacte tijdlijn opstellen is voor de speurders moeilijk omdat het plaats delict zo uitgestrekt is.

De Canadese meneer en mevrouw Broughton spraken mogelijk als laatste met de twee jonge reizigers. „We zagen het kapotte blauwe busje staan en stopten om te vragen of men hulp nodig had”, schreef mevrouw Broughton op Facebook. Lucas antwoordde met ’nee, wij zijn oké’ en daarop besloot het Canadese koppel hun weg te vervolgen. „Afgezien van de technische issues leken ze niet in de problemen te verkeren. Ik kan niet geloven dat dit jonge koppel nu dood is. Dat maakt mij zo verdrietig”, zegt mevrouw Broughton tegen Daily Mail.

Chenna Deese (24) ontdekte graag nieuwe plaatsen. Ⓒ FACEBOOK

De Australische Lucas (23) tijdens een van de reizen in Myanmar. Ⓒ FACEBOOK

Lucas, de zoon van een hoofdinspecteur bij de New South Wales Police Force in Australië, vormde sinds 2017 een stel met Chynna. Sindsdien deelden ze hun liefde voor reizen en bezochten ze samen al verschillende landen in Centraal- en Zuid-Amerika, Zuidoost Azië en Japan.