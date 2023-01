Dode ’gewone’ dolfijn aangespoeld op Texel

„Deze soort heet dan wel gewone dolfijn, maar voor onze kust is hij helemaal niet gewoon. Gewone dolfijnen leven wel in onze contreien, maar geven de voorkeur aan diep water. Langs de kust worden ze daardoor maar heel zelden gezien. Ook dood spoelen gewone dolfijnen niet vaak aan in Nederland. Sinds 2000 is het 14 keer voorgekomen, op Texel was de laatste in 1981”, aldus Ecomare.

Naar Utrecht

De dolfijn was volgens Ecomare ’nog behoorlijk vers’. Het dier zal naar Utrecht worden vervoerd. Bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht zal hij worden onderzocht.

Afgelopen weekend was er een levende gestreepte dolfijn gesignaleerd bij Hoek van Holland. Of dit dier nog leeft is niet bekend, maar zeker is dat dit niet hetzelfde dier was dat nu op Texel is aangespoeld. Gestreepte en gewone dolfijnen zijn verschillende soorten.