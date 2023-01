Dolfijn die aanspoelde op Texel gestorven aan bacterie

Het dier had een ernstige longontsteking, deels door longwormen en deels door schadelijke bacteriën. Die bacteriën werden ook in de hersenen aangetroffen. „Het is zeer waarschijnlijk dat het dier aan deze bacteriële infectie is overleden”, meldt de universiteit. Veterinair pathologen bekeken meerdere soorten weefsel van de dolfijn onder de microscoop.

Het dier - een mannetje - was overigens ook relatief mager, wat er volgens de wetenschappers op kan wijzen dat hij voorafgaand aan het overlijden niet goed in staat was om te jagen „en zich daardoor steeds slechter heeft gevoeld.”

De gewone dolfijn komt voor in de buurt van Nederland, maar vooral in diep water verder van de kust af. Sinds de eeuwwisseling zijn er veertien dode gewone dolfijnen in Nederland aangespoeld.

Het dier spoelde bij paal 18 aan op Texel, meldde Ecomare. Het beest werd gevonden door een dierverzorger van het natuurmuseum. Ecomare sprak van ’een bijzondere vondst’.

Afgelopen weekend was er een levende gestreepte dolfijn gesignaleerd bij Hoek van Holland. Of dit dier nog leeft is niet bekend, maar zeker is dat dit niet hetzelfde dier was dat nu op Texel is aangespoeld. Gestreepte en gewone dolfijnen zijn verschillende soorten.