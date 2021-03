Facebook: storing WhatsApp en andere platforms opgelost

Facebook treedt niet in detail over de oorzaak van de storing, maar stelt wel dat alle problemen zijn opgelost. „Eerder vandaag zorgde een technisch probleem ervoor dat mensen moeite hadden om toegang te krijgen tot sommige Facebook-diensten. We hebben dit probleem voor iedereen opgelost en bieden onze excuses aan voor het ongemak”, laat een woordvoerster per e-mail weten.

Tekst loopt door onder de tweet.

Sinds het begin van de avond kwamen op allestoringen.nl tienduizenden meldingen binnen van problemen bij WhatsApp. Even na 19.00 uur leek de storing deels weer voorbij.

Bij Downdetector.com waren rond 18.30 uur meer dan 120.000 problemen gemeld bij Instagram en meer dan 23.000 meldingen over WhatsApp. Ook Facebook Gaming, de divisie voor videospellen van het socialmediaconcern, meldde via Twitter dat er een aantal problemen speelden met het streamen van games.