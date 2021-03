Grote storing Whatsapp, Facebook en Instagram

Ook andere Facebook-platformen zoals Messenger en Instagram zouden wereldwijd problemen hebben, meldt Downdetector.com. Daar waren rond 18.30 uur meer dan 120.000 problemen gemeld bij Instagram en meer dan 23.000 meldingen over WhatsApp.

Het is niet bekend wat er precies aan de hand is. Facebook zegt te werken aan een oplossing, maar treedt in een reactie per e-mail niet in detail. „We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen problemen ondervinden om toegang te krijgen tot bepaalde diensten en apps van Facebook. We werken er hard aan om alles zo snel mogelijk op te lossen”, schrijft een woordvoerster.

De storing lijkt zich niet alleen te beperken tot berichtendiensten van Facebook. Ook Facebook Gaming, de divisie voor videospellen van het socialmediaconcern, meldt via Twitter dat er een aantal problemen spelen met het streamen van games.