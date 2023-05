Rotterdammer (23) zwaargewond na steekpartij

Een ruzie tussen de mannen ging over in een vechtpartij waarbij iemand een mes trok. Een vrouw die ook in de woning was, raakte niet gewond. De politie wil van het drietal weten wat er precies is gebeurd.

Een politiewoordvoerder meldt dat de 23-jarige Rotterdammer in zijn bovenlichaam is gestoken en dat hij nog in het ziekenhuis ligt. Hij is aanspreekbaar.