Ernstige bijwerkingen malariamedicijnen bij corona

Hydroxychloroquine pillen. Ⓒ AFP

Bij coronapatiënten kunnen de malariamedicijnen chloroquine en hydroxychloroquine ernstige hartritmestoornissen veroorzaken. In sommige gevallen is er sprake van een dodelijke afloop. Met name in een hoge dosering of in combinatie met andere medicijnen. Dit blijkt uit recente onderzoeken uitgevoerd bij coronapatiënten (COVID-19), stelt het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG).