Oekraïens stel geeft jawoord terwijl bommen inslaan

De twee ontmoetten elkaar in oktober 2019 tijdens een protest in het centrum van Kiev. Hun grote dag zou plaatsvinden in een restaurant aan de Dnjepr „met een heel, heel schattig terras”, zo vertelt Yaryna aan CNN. „Gewoon wij tweeën, de rivier en prachtige lichtjes.” In plaats daarvan trouwden ze terwijl hun land wordt aangevallen door Rusland en het luchtalarm op de achtergrond hoorbaar was. „Het is het gelukkigste moment van je leven, en dan loop je naar buiten en dan hoor je dat.”

Het stel sloot zich na de bruiloft aan bij de Oekraïnse strijdkrachten om te helpen vechten. „Het is een moeilijke situatie. We gaan strijden voor ons land. Misschien gaan we dood, en we wilden samen zijn voordat het allemaal losbarst.”

Wat ze precies gaan doen en waar, dat weten de twee op het moment van het interview nog niet, maar Yaryna is vastberaden. „We moeten Oekraïne beschermen. We moeten de mensen die we liefhebben beschermen en de grond waar we op leven. Ik hoop op het beste, maar ik zal alles doen om mijn land te beschermen.”