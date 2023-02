Man (74) ligt maanden dood in Bussumse woning: ’We kregen meldingen over de geur’

Buurtbewoners hadden de politie ingelicht vanwege een ondraaglijke stank die al enige tijd in de woning hing. De brandweer en politie kwamen op de melding af. In de woning troffen de hulpdiensten een lichaam aan van een 74-jarige man. ,,Het lichaam was in zodanige staat dat we denken dat die er al maanden lag”, zegt een politiewoordvoerder. ,,Het zou gaan om een kluizenaar.”

Onderzoek

De woning werd vervolgens afgesloten en de Forensische Opsporingsdienst heeft urenlang onderzoek gedaan. Daaruit kwam naar voren dat het een natuurlijk dood is.

,,Heel verdrietig dat hij maandenlang in huis heeft gelegen”, laat de gemeente in een reactie weten. Over de verdere omstandigheden doet de gemeente geen uitspraken.