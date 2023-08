Tweedehands kleding is ’big business’ in Kenia

Nairobi - Modefabrikanten in Nederland en Europa zijn vanaf dit jaar verantwoordelijk voor het ophalen van gebruikte kleding. Het gros van deze oude kleren kwam altijd via de liefdadigheid terecht in ontwikkelingslanden zoals Kenia, waar het tot een miljoenenindustrie is gegroeid, maar de tweedehandskledingmarkt staat onder druk. En het goede doel is niet altijd wat het lijkt.

De markt Gikomba in Nairobi ligt vol met tweedehands kleding, ’mitumba’ genaamd, en ander textiel van over de hele wereld. Ⓒ De Telegraaf