Sint-Maarten voert geen nieuwe lockdown in

Op het eiland is veel onrust over de besmettingen. Ook doen er veel geruchten de ronde. De overheid zegt echter dat er geen sprake is van een aanstaande lockdown, die eerder op 5 april werd ingevoerd en pas op 15 juni volledig werd opgeheven.

Het ziekenhuis van Sint-Maarten neemt geen risico en laat voorlopig geen bezoekers meer binnen. Curaçao overweegt de grenzen voor mensen uit Sint-Maarten te sluiten.