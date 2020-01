IJzerdraad gevonden in hondenkoekjes Albert Heijn

„Dit is toch niet normaal”, schrijft Elisa Louwen in een bericht op Facebook. De vrouw deelde een foto van de koekjes op het medium om zo andere hondenbezitters te waarschuwen voor de draadjes. Louwen schreef bij haar berichtje dat het gaat om zogenoemde mini-smulbotjes van het Albert Heijn-huismerk.

De supermarkt heeft aan Louwen gezegd de zaak ’heel serieus’ te nemen. Volgens de regionale omroep komt er een onderzoek om te kijken hoe het ijzerdraad in de hondenkoekjes kon belanden. Of er meer verpakkingen zijn met ijzerdraad is nog niet bekend.