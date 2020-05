Tientallen zieke egels met mysterieuze ontstekingen

Dat meldt Omroep Brabant. „Het zijn opeens opvallend veel egels die hier de laatste tijd binnenkomen”, zegt eigenaar Charles Brosens van de Vogelopvang in Zundert tegen Omroep Brabant. „We zien ook ontstekingen in de keel, die we nog nooit gezien hebben.”

De opvang denkt aan een ziekte. De dieren worden nu onderzocht in het Dutch Wildlife Health Centre van de Universiteit van Utrecht. Verwacht wordt dat tachtig procent van de zieke egels het niet zal overleven.

„We hebben deze vorm van ziekte nog niet eerder gezien”, zegt Jenny Kleve van Egelbescherming Nederland. „Wat ons opvalt is dat het alleen in West-Brabant en in België, ten noorden van Antwerpen voorkomt.”

Voorlopig wordt gedacht aan een bacteriële infectie. Boswachter Erik de Jonge sluit niet uit dat het te maken heeft met gif tegen eikenprocessierupsen. „Als de rupsen bespoten worden vallen ze uit de boom en worden ze gegeten door de egeltjes.” Ook koolmezen zouden vaker sterven. „Die zitten in dezelfde voedselgroep.”

’Spreiding’

Een deel van de Egels in Zundert wordt naar een specialistische opvang in Papendrecht gebracht. „Het is hier nu zo druk met jonge vogels, terwijl die gespecialiseerde egelopvang het helemaal niet druk heeft. Zeg maar een soort patiëntenspreiding”, lacht Brosens.