België gaat gericht zoeken naar lichamen slachtoffers noodweer

„Overal waar water is geweest, daar zijn wij in geïnteresseerd. Dat is een immens gebied. Het gaat niet over een gemeente, maar over de provincie Luik, en ook wel Namen en een stuk Luxemburg. Dit is iets wat we nog nooit hebben meegemaakt”, aldus Remue.

Het aantal bevestigde overlijdens door de overstromingen in België is volgens het crisiscentrum nu 31. Daarnaast staan er nog 163 personen te boek als „vermoedelijk vermist of onbereikbaar.” Die lijst is mogelijk korter door dubbeltellingen of omdat mensen wel in veiligheid zijn maar dat nog niet hebben kunnen laten weten. Als dat te lang uitblijft, moet het ergste worden gevreesd.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden noemde dat laatste in het journaal eveneens de harde realiteit. „De schade en de omvang van de ramp zijn zo groot dat het perfect realistisch is dat er nog meer lichamen gevonden zullen worden.”