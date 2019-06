Na dodelijke schietpartij Amsterdam: ’Ik zal voor hem bidden’

Ⓒ Olim Bajmat

AMSTERDAM - De man, die is doodgeschoten op de kruising Papaverweg Klaprozenweg in Amsterdam-Noord, zou sportschoolhouder Saban Berk zijn. Familieleden en vrienden, die massaal naar de plaats delict togen om van Berk afscheid te nemen, bevestigen dat het om de geboren Turkse vijftiger gaat. Even voor half tien werden er vanuit een auto met Belgisch kenteken kogels op hem afgevuurd. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en doet op dit moment geen uitspraken over de identiteit van het slachtoffer.