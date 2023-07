Nederlandse wandelaar in Frankrijk omgekomen door vallende stenen

PAS DU BORET - Een Nederlandse wandelaar uit Amsterdam is in het Giffremassief in het Franse departement Haute-Savoie om het leven gekomen door vallend gesteente. Het gaat volgens Franse hulpverleners om een man van 28. Hij was op stap met een 25-jarige landgenoot. Zij liep verwondingen op in haar gezicht en verkeert volgens de hulpdiensten in shock.

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP